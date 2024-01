Sestese da batticuore. Il Fiesole è "corsaro». Pari Affrico-Grassina

Ancora sorprese nei tre gironi del campionato di Promozione. Questi i risultati. Girone A

Lampo Meridien-A.G. Dicomano 1-1. Al gol di Raffi ha risposto Carnevale. Un buon punto sul campo di una forte squadra.

Maliseti Seano-San Piero a Sieve 1-0. Niente da fare. Silva è riuscito a mettere il San Piero all’angolo.

Luco-Monsummano 1-1. Un buon Monsummano costringe il Luco di Bellini alla spartizione dei punti. I gol: a Cirillo per gli ospiti ha risposto Vitiello.

Viaccia-Settimello 0-1. Grande impresa del Settimello di Giannini che sta disputando un buon campionato. Il gol di Oriti fa risale la squadra verso la linea di galleggiamento.

Girone B

Sestese-C.S. Lebowski 2-1. La Sestese si aggiudica la sfida al 93’ con Ciotola su rigore. Un successo che consente alla capolista di Polloni di mantenere la vetta. Gli altri gol: Manganiello e Ciancaleoni. Porta Romana-Armando Picchi 0-2. E sempre più buio per gli arancionero: lo scontro salvezza è del Picchi, grazie alla doppietta di Pinna.

Girone C

Affrico-Grassina 1-1. Partita tosta, ricca di emozionI, risultato giusto. Segna Papini (sale a 10 gol), risponde Romanelli. Per Vecchi e Fabiani, non c’è stata fortuna in due occasioni. Espulso l’allenatore Cellini del Grassina.

Antella-Pienza 1-1. Al gol di Veliz nel finale Santucci salva l’Antella.

Settignanese-Torrita 2-0. Grande prestazione della squadra di Milanese che con Paggetti e Vecchi stende gli avversari.

Montalcino-Fiesole 0-1. Il gol di Forconi fa risorgere il Fiesole di Selvaggio che brinda a Montalcino. Buona prova del collettivo.

G. Pul.