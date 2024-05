Sestese, l’ultimo ostacolo: "Una sfida emozionante"

Un’attesa così per una partita dell’ultima giornata di Promozione non succedeva da tempo. Questo big-match in programma al "Torrini" alle ore 16, rende ancora più interessante e particolare la conclusione del girone "B" di Promozione che giunge al traguardo. Dopo 30 giornate di intense battaglie, le due capoliste, la Sestese di Polloni e il San Miniato Basso di Ticciati, quasi sempre sono state a braccetto in cima alla classifica per 27 giornate, sono pronte a sfidarsi per l’ultimo decisivo duello per cercare di tagliare per primo il traguardo che vale l’accesso al campionato di Eccellenza. "E’ la gara più importante della stagione – punta il dito dritto sul match di domani il capitano Giacomo Matteo (nella foto) – una gara dai risvolti psicologici importantissimi per arrivare al 90’ con un successo utile a staccare il biglietto per salire sul treno dell’Eccellenza. Sarà una partita molto difficile, consapevoli di affrontare una corazzata che come testimoniano i numeri, ha pochissimi punti deboli".

La Sestese come deve affrontare questo suo ultimo ostacolo?

"Con pazienza e lucidità studiando bene le mosse dell’avversario. Entrambe stiamo portando a termine un girone di ritorno ancora migliore di quello dell’andata. E’ una sfida delicata ma importante, che vogliamo vincere per cullare quel nostro sogno promozione rimasto a lungo nel cassetto. Se dovesse finire in parità, servirà la finalissima in campo neutro".

Cosa chiede ai tifosi della Sestese?

"Di accorrere numerosi allo stadio per garantire alla squadra quella spinta necessaria anche nei momenti di difficoltà della gara. Per una sfida di tale portata che concluderà questo affascinante stagione di Promozione, ci auguriamo che a trionfare siano i colori rossoblù".

Giovanni Puleri