Sestese, scatto promozione. I rossoblù sono in testa da soli. Polloni: "Gestire la pressione"

Dopo ventidue giornate trascorse in testa alla classifica del girone B di Promozione assieme al San Miniato Basso, ora al comando c’è rimasta una sola squadra: la Sestese. Il pareggio provocato dal Belvedere nell’ultimo turno nei confronti del San Miniato Basso, ha consentito alla Sestese del tecnico Fabrizio Polloni di allungare di due punti il vantaggio su i rivali. A quattro giornate dal termine della stagione, la capolista rossoblù ha in mano una grossa opportunità di diventare padrona del proprio destino.

Una Sestese straordinaria che nel girone di ritorno su un undici partite ha sciorinato un ruolino di marcia davvero eccellente immagazzinando dieci vittorie e un pareggio. E’ ben comprensibile che dopo questo ribaltone l’entusiasmo all’interno della squadra rossoblù sia cresciuto di quantità assieme a quello dei tifosi che ora incominciano a crederci. Una Sestese che non può essere considerata una sorpresa, ma una vera realtà che come squadra ha qualcosa in più, una piazza speciale che merita di tornare nel grande calcio.

"Dal punto di vista mentale bisognerà tenere sempre alta la concentrazione – puntualizza l’allenatore della Sestese, Polloni – affrontando una gara alla volta per raccogliere sempre il massimo del risultato. In gioco sono rimaste quattro gare: l’Atletico Piombino, Belvedere, Saline e lo scontro diretto con il San Miniato Basso all’ultima giornata. Non occorre fare calcoli o previsioni: ogni partita andrà preparata bene tecnicamente e tatticamente come abbiamo sempre fatto restando carichi a livello mentale". Fra la sua Sestese e San Miniato Basso, chi ha il calendario migliore? "A loro ha riservato due gare fuori e una in casa, mentre a noi due in trasferta e due in casa. Bisognerà essere bravi a gestire la pressione per arrivare allo scontro diretto decisivo dell’ultima giornata".

Giovanni Puleri