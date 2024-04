Set di maglie alla Scuola Calcio in Costa d’Avorio. La donazione della Polisportiva Centese La Polisportiva Centese dona maglie da calcio alla scuola di Kongonou, Costa d’Avorio, come ringraziamento al padre di Yahaut Gerard. La comunità locale lo onora intitolandogli la scuola. La Polisportiva valuta ulteriori interventi per sostenere i ragazzi.