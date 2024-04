Settempeda e Serralta hanno vinto i campionati. Feste a San Severino nel calcio e nel futsal

Doppia festa per gli sportivi settempedani che hanno festeggiato la contemporanea promozione di due squadre che gravitano sotto l’egida della Polisportiva Serralta. In ordine di tempo, in un pomeriggio di grandi emozioni sportive, è stata prima la formazione del calcetto – denominata "Serralta calcio a 5" e allenata da Andrea Gentilucci – a vincere il campionato provinciale di serie D espugnando per 2-0 il campo di Fabriano e brindando (con un turno di anticipo) al ritorno in C2, categoria da cui era retrocessa lo scorso anno. Poi, di fronte a uno stadio "Gualtiero Soverchia" gremito di tifosi, è toccato alla Settempeda esultare per la conquista della Promozione grazie a un rocambolesco 3-2 contro la Cingolana. Al triplice fischio dell’arbitro è esplosa la festa dei Boys sugli spalti e in campo, dove si sono riversati centinaia di tifosi per abbracciare la squadra, lo staff e i dirigenti. Fra loro anche il sindaco Rosa Piermattei, che ha indossato la maglia a strisce biancorosse e si è voluta complimentare "a caldo" con il presidente Marco Crescenzi e con tutti i protagonisti della straordinaria stagione, assieme all’assessore allo sport, Paolo Paoloni, e alla "collega" di Giunta, Michela Pezzanesi. "Con questa vittoria si chiude un cerchio per me – ha detto l’allenatore Lorenzo Ciattaglia – perché 20 anni fa, quando ero agli inizi della carriera da allenatore, venni esonerato dalla Settempeda dopo tre giornate del campionato di Promozione, adesso sono riuscito a riportarla in quella categoria. Dedico questo traguardo alla mia famiglia, ai tifosi e alla città di San Severino: una ‘piazza’ calcistica che non meritava di stare in Prima categoria". Aggiunge il bomber Emanuele Castellano, autore del gol che è valso la promozione con tre turni di anticipo: "Sono entrato nel finale e sul primo pallone ho segnato: un finale così potevo soltanto sognarlo!".

m. g.