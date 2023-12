Settimello che show. Grassina, punti d’oro. Luco si ferma sul pari

Con i recuperi della 10ª giornata girone A, e dell’8ª dei gironi B e C, si giunge alla penultima dell’andata; ultima del 2023.

Girone A

Luco-San Marco Avenza 1-1. Dopo cinque vittorie di fila il Luco si ferma contro una forte squadra. Al gol di Urzetta ha risposto Aliboni. Pietrasanta-A.G. Dicomano 2-1. Il Dicomano scivola di nuovo. Dopo il vantaggio di Zeni, Mengali e Mancini la mettono in ginocchio. Espulso Reggioli. Nardoni e il portiere di casa Mariani sono stati portati all’ospedale per accertamenti a seguito di un duro scontro di gioco. Pieve Fosciana-Settimello 0-2. Partita vibrante (con 4 espulsioni) vinta dal Settimello grazie a Ussia e un’autogol di Matteoni. Ha riposato San Piero a Sieve.

Girone B

Porta Romana-Colli Marittimi 1-2 (giovedì 6). Sconfitta di nuovo la squadra di De Carlo; speriamo sia l’ultima. Ai due gol di Colucci e Buselli il gol della bandiera è di Enea. Armando Picchi-Lebowski 0-0. Niente da fare, è un punto che fa classifica Sestese-Urbino Taccola 0-0. Bulleri fra i pali è stato strepitoso, ha negato il gol alla squadra di Polloni che ha fatto debuttare il giovane Mazzeo cl. 2007.

Girone C

Chiantigiana-Affrico 3-3. Contro una spietata Chiantigiana la capolista Affrico agguanta il pareggio. I gol: doppietta Del Sante, Liberati, Conforti, e doppietta di De Gaudio per l’Affrico. Antella-Torrita 0-1. Quando il pareggio sembrava scontato, al 90’ Doka lascia di stucco la squadra di casa. M.M. Subbiano-Grassina 0-1. Torna a ruggire il Grassina grazie al gol di Magnolfi. Fiesole-Pienza 1-2. Il Cuore e tanta volontà non sono bastati. A Bonari e Palmisani, il Fiesole ha risposto con Lombardi. Settignanese-Montagnano 0-0. Un pari che serve a entrambe per fare un passo avanti in classifica.

