Settore femminile. Giocatrice del Tau all’Inter ‘Center’

Una... creatura nata da poco, ma che sta facendo passi da gigante e che si svilupperà ancora meglio. Il Tau femminile, intanto, può già assaporare una prima soddisfazione. Sofia Tecchi, che gioca nella squadra Under 12 Tau Cdf, è stata a Milano al centro dell’Internazionale in "rosa", per svolgere alcune sedute di allenamento. Un rapporto di preziosa collaborazione con l’Inter anche per il settore femminile che garantisce un’offerta formativa di qualità, per una crescita motoria e sportiva delle ragazze iscritte. Una programmazione già in corso per la prossima stagione per la società amaranto anche nel calcio femminile che vedrà importanti novità e che saranno svelate in futuro.

La sezione femminile dell’Inter nasce ufficialmente il 23 ottobre 2018. Il club nerazzurro, già attivo con un proprio settore giovanile femminile da qualche anno, ha dato vita alla prima sezione femminile in 110 anni di storia. La squadra è nota come Inter Women. Auguriamo a Sofia Tecchi di emulare Regina Baresi o Lisa Alborghetti, le due capitane nerazzurre.

Massimo Stefanini