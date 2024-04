Settore femminile. Il Castelnuovo in Eccellenza con una giornata di anticipo

Con la vittoria in trasferta per 7 a 0 contro il Firenze Sud, la squadra femminile del Castelnuovo, allenata da Flavio Bechelli, ha conquistato la matematica promozione nel campionato di Eccellenza con una giornata di anticipo. Veramente un’ impresa inaspettata, frutto di tanto lavoro, continuo impegno e costante dedizione che hanno fatto fare un salto di qualità al movimento calcistico femminile gialloblu.

Al primo posto la Casolese e, al secondo, il Castelnuovo e ambedue si troveranno ancora di fronte nel prossimo campionato di Eccellenza.

La "rosa" è composta da: Rebecca Lenzi, Sara Villani, Ilaria Valdrighi, Angelica Teani, Sara Bertilacchi, Marta Benedetti, Alessandra Bonini, Margherita Moni, Giulia Paoli, Lisa Venezia, Isabella Ciari, Alessandra Bagnaresi, Giulia Ciari, Lisa Bigiarini, Jasmine Franchi, Sara Giannasi, Valentina Marigliani, Elena Micheli, Rachele Pieroni, Azzurra Zappelli, Giada Franchi, Ilaria Salotti, Matilde Motroni, Valentina Pucci, Alessandra Vergaro.

Alla soddisfazione del gruppo si è associato l’ex presidente del Castelnuovo maschile, Dino Dini, con un messaggio. "Complimenti a tutti – ha detto Dini – , staff, allenatore, ragazze e, soprattutto, a Flavio Stefani con il quale, il sottoscritto, come presidente e l’allora consiglio direttivo societario, decisero di intraprendere questa, oggi, “eccellente” avventura".

"Fu una scelta coraggiosa – commenta lo stesso Stefani, direttore sportivo dell’intero settore femminile – , in un periodo, quello post covid, in cui non era semplice intraprendere questa nuova esperienza. Sono stati anni difficili, per le mille difficoltà del quotidiano, ma credo che, per i colori gialloblu, siano stati anni, comunque, bellissimi, in cui abbiamo onorato il nome della società. Voglio sperare anche che rappresenti solo un punto di partenza, cercando di coinvolgere sempre più persone che credono nel femminile: dalla prima squadra alla bimba più piccola della Scuola calcio".

Soddisfazione grande anche per il dirigente accompagnatore e allenatore delle portiere gialloblu, Tommaso Baccetti; e per Tommaso Franchi, Roberto Muzzarelli e altri che aiutano.

Dino Magistrelli