Settore giovanile - "Allievi». Ghiviborgo promosso ai regionali

Dopo l’addio dell’allenatore Nico Lelli e la probabile conferma del direttore sportivo Sasha Remaschi, in casa Ghiviborgo si iniziano a gettare le basi per il prossimo campionato di serie "D", il decimo consecutivo per la società della Media Valle del Serchio, anche se niente trapela, al momento, dalla dirigenza colchonera sulle possibili novità per la prossima stagione.

Nel frattempo, però, l’attenzione si sposta sul settore giovanile dei biancorossoazzurri, con la svolgimento di alcuni tornei al "Carraia" di Ghivizzano, ma, soprattutto, sulla recente vittoria della formazione "Allievi", (classe 2007), allenata da Daniele Tonini, che si è aggiudicata il campionato provinciale ed è stata promossa a quello regionale di categoria. I ragazzini terribili del Ghiviborgo hanno superato per 3 a 0 il Pistoia Nord nello spareggio che si è giocato a Vorno, davanti ad una buona cornice di pubblico. Poi è esplosa la gioia per il bel risultato, di assoluto prestigio, che ripaga dirigenti, staff tecnico e calciatori per il gran lavoro svolto in questi mesi.

Flav. Berl.