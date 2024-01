Settore giovanile giallorosso. Vince solamente la squadra femminile

Il momentaccio della Recanatese sembra aver "contagiato" anche il settore giovanile. Non è stato infatti un fine settimana felicissimo dal punto di vista dei risultati, anzi. La Primavera 4 allenata da Dottori, reduce dal successo di Monterosi, è stata battuta in casa dal Sorrento per 2-1. Non è bastato il gol di Pesaresi e complice un’autorete, i campani, tutt’altro che irresistibili, sono riusciti a strappare l’intera posta in palio. In classifica i baby giallorossi sono al quarto posto, a braccetto dell’Ancona e a 8 lunghezze dalla leader Catania. Sabato altra "trasfertina" non proprio logisticamente agevole sul campo del Picerno, attualmente in coda alla graduatoria, a Muro Lucano, in Basilicata. Sia l’Under 17 che occupa l’ultimo posto del girone C con 8 punti all’attivo che l’Under 15 sono uscite sconfitte dai match giocati ad Arezzo ma a salvare l’onore della bandiera hanno provveduto le ragazze con una vittoria ed un pareggio. Le più giovani hanno surclassato l’Ascoli vincendo 5-0 con quattro marcature della Cecchini ed una rete della Baldassarini. L’Under 19 invece ha terminato a "reti bianche" il confronto con l’Ancona ribadendo la bontà di un lavoro iniziato ormai da qualche anno.