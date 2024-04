Settore giovanile. Gill Voria annuncia: "Il prossimo anno. Juniores, U15 e 17»

"Il prossimo anno la Robur avrà tre squadre giovanili, Juniores, Under 17 e Under 15, che si alleneranno al Bertoni, come la prima squadra": a parlare di futuro, al Fol, il vice allenatore bianconero Gill Voria, nuovo responsabile tecnico del vivaio bianconero e futuro tecnico della Juniores. "Partiremo da queste tre squadre, che sono quelle obbligatorie per la Lega Pro – le sue parole –, senza fare l’attività di base. Preferisco iniziare con calma, pensando più alla qualità. Mi piacerebbe stare a stretto contatto con Magrini, che ringrazio per le scoperte che mi ha fatto fare quest’anno. È una persona che ci può dare una mano in questo senso. Ho già in testa chi scegliere come allenatori, li proporrò alla società". "Parlerò con le realtà del territorio – ha aggiunto Voria –: non vogliamo rompere le scatole a nessuno, ma dobbiamo ripartire, e il Siena che riparte è un bene per tutti. Cerchiamo di collaborare in maniera sana e di mettere al centro di tutto i ragazzi. Questa è la cosa più importante. Perché i ragazzi devono sognare, se non alimenti la loro fiammella poi va a finire che si spegne… L’allenamento settimanale dev’essere un momento felice, oltre che formativo".