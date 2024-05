Settore giovanile - "Giovanissimi». Piazza al Serchio nella storia. E’ il nuovo campione provinciale

Eccezionale impresa del Piazza al Serchio del presidente Giuseppe Pino Forlini che ha vinto il campionato provinciale "Giovanissimi" (classe 2009). E’ la prima volta che la società biancorossa e anche l’Alta Garfagnana vincono un campionato giovanile provinciale e anche questo aspetto fa aumentare la soddisfazione del club e dell’intera comunità, a cominciare dal sindaco Andrea Carrari.

Ecco la "rosa": Federico Giannasi, Samuele Giannasi, Adam Hafidi, Ilyass Ayad, Sebastiano Morosini, Riccardo Saloi, Massimiliano Pifferi Guasparini, Patrick Peretti, Tommaso Terni, Riccardo Vanni, Julian Alexandru Secares, Nicola Bertolozzi, Alessandro Malatesta (2010), Giosuè Nicola Giannotti (2010), Stefano Castelli, Alessio Pellicci, Samuele Tardelli, Dario Brugiati (2010), David Santarini (2010), Davide Rossi (2010), Francesco Iacopi, Yordan Bresciani (2011), Luca Lucchesi (2011). Allenatore: Paolo Graziano Vanni; dirigenti accompagnatori: Raffaello Giannelli, Fabrizio Giannotti, Saverio Tardelli, Nicola Grazia.

La squadra ha totalizzato 67 punti, subendo una sola sconfitta e vanta anche i primi due cannonieri dell’intero campionato: Riccardo Vanni (31 reti) e Riccardo Saloi (30). "Un traguardo impensabile ad inizio stagione – commenta felice il presidente –, se pensiamo che, nella sua lunga storia, il Piazza non aveva mai raggiunto un traguardo così a livello giovanile e in un girone, addirittura, interprovinciale con presenza di squadre di Massa Carrara. La partecipazione nel prossimo settembre al campionato regionale è il coronamento e il frutto dell’impegnativo lavoro che la società ha svolto in questi anni, sfidando le difficoltà, in una zona di montagna, di reperire ragazzi disposti ad affrontare i disagi e i sacrifici che le distanze comportano".

"Il trainer Vanni – conclude Forlini – è riuscito a tirare fuori il meglio da questo gruppo, molto risicato numericamente, ma tosto e convinto. Ma la sua compattezza, con i genitori in prima linea, ha reso possibile tutto".

Dino Magistrelli