Settore giovanile. La Maceratese può far parte della Juve Academy

La Juve è venuta in città ospite della Maceratese i cui ragazzi del settore giovanile sono stati osservati in allenamento da due emissari bianconeri legati al progetto Juventus Academy. Giuseppe Cedro, responsabile tecnico Juventus Academy Italia e Giovanni Serao, referente Area scouting Piemonte, hanno visionato le strutture di allenamento della Rata, hanno osservato il modus operandi degli allenatori ed hanno assistito a qualche sessione toccando con mano le potenzialità dei talenti della Rata. Accompagnati e seguiti da Paolo Morresi e Alessandro Porro, responsabile tecnico del vivaio e della Scuola Calcio Elite biancorossa, i due hanno ammirato lo Stadio della Vittoria, l’impianto di Villa Potenza e poi l’Helvia Recina. Le Juve Academy rappresentano un numero ristretto di centri di eccellenza e di riferimento sul territorio nazionale, selezionati in base a una serie di parametri.

an. sc.