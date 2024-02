Settore giovanile. La Primavera 4 giallorossa a casa del Picerno

Con l’obiettivo di guadagnare qualche posizione in classifica e riscattare l’ultimo ko casalingo con il Sorrento la Primavera 4 della Recanatese si è messa in viaggio alla volta di Muro Lucano dove i baby giallorossi affrontano alle 14.30 di oggi il Picerno, ultimo nella classifica del girone B con 10 punti. La squadra di Dottori ha sinora offerto sempre prestazioni altalenanti (un solo pareggio nelle 12 partite disputate sin qui) ma stavolta non ci sono alternative alla vittoria per cercare di agguantare la migliore graduatoria possibile. In testa ed in fuga c’è il Catania che può vantare sei lunghezze di vantaggio sul Giugliano e sette sul Monterosi Tuscia mentre subito dietro ci sono i leopardiani a braccetto con l’Ancona. Quanto alle altre compagini il calendario prevede un turno di riposo per l’Under 17 e per l’Under 15 che possono quindi "rifiatare" in attesa di riprendere nel prossimo fine settimana.