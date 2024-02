SETTORE GIOVANILE. La Primavera di Violetti torna a vincere. L’Under 16 di Tuzzi pareggia a Pesaro

Fine settimana tutto sommato positivo per il settore giovanile amaranto quello appena passato. La Primavera di Violetti, infatti, torna a vincere sconfiggendo di misura il Pontedera al centro sportivo Le Caselle grazie a un gol di Giulisano. Sconfitta, invece, la Under17 di Bernardini, battuta 2-0 in casa del Benevento ma vendicata dalla Under15, che sempre nella città campana sconfiggono i giallorossi 0-3 con le reti di Farnese, Sponza e Tavarnese e ottengono il quarto successo di fila. Pareggio, infine, per la Under16 di Tuzzi, che coglie un buon punto in rimonta in casa della Vis Pesaro.