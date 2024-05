SETTORE GIOVANILE. L’under 15 di Peruzzi adesso sogna il pass. Domenica il ritorno alle Caselle

C’è grande attesa per la gara di ritorno dei quarti di finale dei playoff scudetto del campionato giovanile Under 15. I ragazzi del tecnico Peter Peruzzi, dopo aver superato il Giugliano agli ottavi, hanno messo un’ipoteca anche sull’accesso alle semifinali grazie alla vittoria 2-3 in casa del Pescara di domenica scorsa. Trascinatori ancora una volta l’attaccante Farnese, autore di una doppietta, e il capitano amaranto Lobasso. Il ritorno è in programma domenica 2 giugno alle ore 16 al centro sportivo delle Caselle, un vero e proprio fortino per gli amaranto, che in campionato su 14 partite disputate in casa ne hanno vinte 12. Da regolamento, l’Arezzo potrebbe rpermettersi di perdere con un gol di scarto per accedere al turno successivo, in virtù della miglior posizione di classifica rispetto agli abruzzesi. Questi gli altri accoppiamenti dei quarti di finale dei playoff scudetto: Pro Sesto-Alessandria ( 1-1), Pontedera-Pergolettese (1-1) e Virtus Francavilla-Perugia (3-1). In caso di passaggio del turno, le semifinali sono in calendario domenica 9 giugno (andata) e domenica 16 giugno (ritorno). L’eventuale finale, poi, è da disputarsi in campo neutro.