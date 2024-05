Settore giovanile. L’Under 15 di Peruzzi cerca l’impresa

Per quanto concerne il settore giovanile amaranto, fari puntati sulla gara di ritorno degli ottavi di finale playoff dell’under 15. I ragazzi di Peter Peruzzi, dopo la sconfitta nella gara d’andata contro il Giuliano per 2-1, ospiteranno domenica i campani al Città di Arezzo con l’obiettivo di ribaltare il ko in terra napoletana e accedere ai quarti di finale. Fischio d’inizio alle ore 11. In campo anche gli esordienti 2° anno che saranno impegnati questa sera nella finale del memorial "Osvaldo Tavarnesi" a Lucignano. Da segnalare la vittoria dei 2012 nel torneo che si è disputato a Castiglion della Pescaia.