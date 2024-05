Settore giovanile. Torna il "Memorial Birindelli»

Dirigente del settore giovanile che ha lasciato un vuoto enorme. Il Tau Altopascio, per ricordarlo, organizza il Memorial a lui dedicato. Parte oggi, infatti, il torneo intitolato a Luciano Birindelli e riservato agli Under 16. Un campo di partecipanti a ventiquattro carati, con Fiorentina, Pisa, Lucchese. Un grande onore avere la partecipazione di società così blasonate, un’ occasione per garantire ai ragazzi di avere un confronto con il meglio del calcio giovanile toscano. Chi sarà il successore del Pisa, vincitore della prima edizione?

Si parte oggi con i primi incontri di eccelso spessore tecnico: allo stadio di Altopascio, alle 19, sfida tra Pisa e Academy Porcari; alle 20.30 il derby Lucchese-Fiorentina. Verranno disputati, invece, all’ impianto di Badia Pozzeveri i match tra Pontedera e Atletico Lucca, ore 19 e quello delle 20.30 tra Carrarese e Venturina. Senza dubbio un bel modo per onorare la memoria di Luciano Birindelli.

Nel frattempo è partito il Memorial Maurizio Catassi Academy Cup, dedicato agli Under 15.

Mas. Stef.