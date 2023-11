SETTORE GIOVANILE. Tuzzi e l’Under 16 c’è il derby a Perugia

Per il settore giovanile amaranto si registra il turno di riposo del campionato di Primavera 4. Per i ragazzi di Violetti c’è quindi più tempo a disposizione per preparare la sfida casalinga contro il Mantova capolista, in programma il 25 novembre. Regolarmente in campo, invece, tutte le altre squadre del settore giovanile: la Under 17, dopo il pareggio di Pineto, affronta la Casertana sul terreno amico de "Le Caselle" domani alle 15, mentre la Under 16 di Tuzzi sarà di scena a Perugia per il derby con i biancorossi galvanizzata dalla netta vittoria di Taranto. Anche per la Under 15 di Peruzzi l’ostacolo è la Casertana, sempre al centro sportivo di via Darwin ma alle ore 13, mentre la Under 13 Professionisti, dopo aver battuto il Pisa, sfida nientemeno che la Fiorentina al nuovo Viola Park. Per la Under 13 Provinciali, infine, doppia sfida in casa contro il Sansovino e fuori casa contro la Chiassa.