Sfida al ’Raibosola’ per il primo Memorial Fogli tra Ultras della Comacchiese e ’Vecchie Glorie’ locali

Quest’anno la tradizionale partita fra Ultras e Vecchie Glorie della Comacchiese sarà diversa dal solito, avrà una valenza ancora maggiore, dal momento che sarà dedicata alla memoria di Roberto Fogli, padre di uno dei portieri della prima squadra e tifoso lagunare, strappato qualche mese fa ai suoi cari a soli 51anni.

Si terrà oggi allo stadio Raibosola, alle ore 18, l’amichevole e primo "Memorial Roberto Fogli", in cui gli Ultras e le Vecchie glorie giocheranno per lui.Questa volta i due gruppi si uniranno per sfidare gli amici di Roberto, che comprendono i genitori di Roberto, la moglie Marina, la figlia Rebecca, gliamici stretti, tra cui Luca Faraco, dirigente della Comacchiese, e il figlio portiere Tommaso, che sarà pure capitano.

Saranno presenti nella squadra degli amici anche gli storici magazzinieri Massimo Mangherini e Davide Bonazza (quest’ ultimo anche allenatore dei portieri e quindi di Tommaso).

La Comacchiese parteciperà con il suo patrocinio mettendo a disposizione il campo, il bar e il ristorante, in cui al termine della partita si potrà, su prenotazione, gustare un menù a base di pesce o carne. È prevista anche una targa commemorativa, sempre offerta dalla società. Il sostegno all’evento è arrivato anche da alcuni sponsor locali. L’intento è quello di creare una giornata di festa nel ricordo di una persona che con la sua famiglia è sempre stata vicina al figlio e alla squadra rossoblù, e con gli altri genitori aveva creato un gruppo coeso e sempre pronto a sostenere la squadra. La prospettiva è quella di rendere l’evento un appuntamento fisso ogni anno al termine della stagione calcistica.

Cinzia Boccaccini