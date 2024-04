Sfida d’alta classifica. A Civitanova cresce l’attesa

Si prevede il pubblico delle grandi occasioni in vista dello scontro diretto Civitanovese-Montefano, in programma domenica, alle 16, al Polisportivo. Mentre la società, tramite i suoi canali social e per bocca dei propri dirigenti, ha fatto appello alla grande partecipazione del pubblico rossoblù, in città appaiono striscioni e volantini che invitano a riempire i gradoni dello stadio comunale. "Senza se, senza ma domenica ce devi stà!", si legge in uno striscione appeso ai cordoli della trafficata rotonda del Trialone. All’invito, ecco la risposta dei tanti che in questi giorni si stanno recando nei vari punti messi a disposizione dal club per la prevendita, compresi gli abbonati, obbligati comunque ad acquistare il tagliando per via della "Giornata rossoblù". La gara vedrà sfidarsi la seconda forza del girone, vale a dire la formazione di Sante Alfonsi, e la capolista Montefano, guidata da Nico Mariani, con le due compagini separate da un solo punto in classifica (51 vs 50, ndr). All’andata finì 1-3 in favore dei rivieraschi, ma "questo non conta nulla – dice il tecnico Alfonsi –: si tratta di una partita particolare, che va al di là di quanto accaduto in precedenza e delle statistiche. Loro vorranno fare bene, per onorare questo campionato e noi altrettanto. Desideriamo invertire un trend che tra le mura amiche ci ha visti dare troppe delusioni ai tifosi, che ci sono sempre stati vicini e sicuramente lo saranno anche domenica. Dobbiamo meritare tutto il loro calore". I viola sono reduci dal successo contro l’Urbino e soprattutto hanno "un’ottima difesa – ricorda Alfonsi –, dato che non hanno preso gol in ben 17 partite. Inoltre, a centrocampo vantano ragazzi molto bravi e in attacco hanno l’imbarazzo della scelta". Il team del patron Mauro Profili, invece, eredita il trionfo a Tolentino (2-3) , dunque Alfonsi si augura di rivedere lo "stesso atteggiamento offensivo, ma – conclude – una migliore prestazione a livello difensivo rispetto a quanto fatto al ‘Della Vittoria’, anche se i cremisi sono una squadra molto forte".

Francesco Rossetti