Sfida infuocata al ’Villani’, Masi beffato. Il Granamica di Marchini la vince al 97esimo

: Campi, Valesani, Maneo, Molossi, Bellisi (70’ Salonia), Maione, Quarella (57’ Grimandi), Medi, Cazzadore, Fregnani (83’ Chiossi), Vanzini (92’ Bonenti). All. Ricci. A disp. Battara, Righetti, Nappi, Toffano, Costati.

GRANAMICA: Farinella, Melli, Tomatis, Capitanio, Armaroli, Maietti (70’ Garetti), Catozzo, Baldazzi, Mezzadri (26’ Fabbri; 89’ Badiali), Karapici, Ganzaroli (63’ Pizzirani). All. Marchini. A disp. Calzati, Frignani, Magagni, Nannini, Chinappi.

Arbitro: Arienti da Cesena

Reti: 4’ Karapici, 85’ Grimandi, 97’ Badiali.

Note: ammoniti 28’ Vanzini, 45’ Quarella, 64’ Baldazzi, 72’ Fregnani. Esp. 88’ Armaroli e Salonia; 89’ mister Marchini.

Un finale ad alta tensione ha caratterizzato la sfida tra Masi Torello Voghiera e Granamica, vinta in extremis dall’undici di mister Davide Marchini, ancora in corsa per il primo posto del campionato occupato attualmente dal Sasso Marconi. Una partita indubbiamente carica di motivazioni, quella giocata al ‘Villani’, che ha visto la formazione ospite portarsi in vantaggio al 4’ con la rete siglata da Karapici, ottimamente servito davanti allo specchio della porta da Baldazzi. Al 17’ la reazione del Masi con l’ottima giocata di Fregnani dalla fascia a servire Vanzini, il cui tiro finisce alto sulla traversa. Al 20’ Molossi parte palla al piede dalla metà campo e si dirige indisturbato verso il limite dell’area per il tiro, troppo debole per impensierire Farinella. Al 36’ Fabbri (subentrato all’infortunato Mezzadri) serve palla a Karapici che controlla e confeziona un ottimo assist per Ganzaroli, la cui conclusione viene deviata a fondo campo.

Ma è nella ripresa che la sfida si accende al pari degli animi in campo. Al 6’ Campi è provvidenziale nell’anticipare Baldazzi pronto a concludere a rete, dopo aver ricevuto palla da Karapici. Il Granamica cerca di prendere in mano le redini del gioco, ma i padroni di casa guidati in panchina da mister Ruggero Ricci si sono dimostrati tutt’altro che arrendevoli. Poi, al 40’, l’episodio che ha cambiato il volto del match: la conclusione di Grimandi viene allontanata di testa da Tomatis all’altezza della linea di porta: il guardalinee, però, ha alzato la bandierina, segnalando che la palla aveva varcato la linea di porta, portando l’arbitro a convalidare la rete per il Masi. Una decisione che ha fatto scoppiare la rabbia dei giocatori del Granamica, convinti che la palla non fosse entrata. Gli animi si sono scaldati e, all’88’, un contatto tra Armaroli e Salonia è sfociato in scintille tra i due giocatori, entrambi espulsi dal direttore di gara. Stessa sorte, per proteste, è toccata pochi secondi più tardi a mister Marchini. L’arbitro ha concesso sette minuti di recupero. E proprio allo scoccare dell’ultimo minuto, il neo entrato Badiali, su assist di Capitanio, ha messo a segno il gol dell’1-2 che ha regalato la vittoria al Granamica.

Valerio Franzoni