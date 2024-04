Sfide Progresso, un successo per la salvezza

La vittoria interna di sette giorni fa contro la Sammaurese ha dimostrato che il Mezzolara non è in vena di regali e che, al contrario, ha intenzione di onorare fino all’ultimo questa difficilissima stagione. Difficilissima perché, nonostante questo successo tuttocuore, il team di Fabio Roselli ha pochissime possibilità di riuscire a salvarsi al termine del ventesimo campionato consecutivo in D.

La classifica parla chiaro: il team budriese ha agganciato (e scavalcato vista la differenza reti a favore) il Certaldo al penultimo posto, ma, per mantenere vive le flebilissime speranze salvezza, servirà un autentico miracolo oggi. I biancazzurri faranno visita alla corazzata Forlì. I galletti forlivesi, reduci dal tanto discusso ko sul campo della capolista Carpi, sono alla ricerca di una vittoria in grado di mantenerli in corsa per un posto ai playoff mentre il Mezzolara ha un solo risultato a disposizione – la vittoria – per non dover salutare la quarta serie con una giornata di anticipo.

Al di là di quelli che saranno i risultati provenienti dagli altri campi, capitan Malagoli e compagni dovranno concentrarsi solo ed esclusivamente sulla propria sfida che, almeno sulla carta, si preannuncia decisamente proibitiva. Solo in caso di successo, si potrà continuare a sperare anche in base a quelli che saranno i risultati delle concorrenti, ovvero Certaldo (che ospiterà l’Aglianese), Borgo San Donnino (che se la vedrà tra le mura amiche con il Ravenna) e Sammaurese (a casa del Progresso).