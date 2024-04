Sguardo al vertice. Carnevali: "Chiesanuova, contro l’Urbino sarà una sfida molto difficile»

"Credo che domenica si deciderà tutto". Filippo Carnevali anticipa così la vigilia di Chiesanuova-Urbino, ultima uscita interna (stavolta sì) e penultima in assoluto per i biancorossi super rivelazione d’Eccellenza. Al "Sandro Ultimi" si giocherà l’incontro più importante della 29ª giornata perché vedrà il Chiesanuova secondo in classifica con 51 punti ospitare l’Urbino quinto con 47. Se vuol continuare a far tremare la ben più grande Civitanovese capolista con 2 punti in più, il team biancorosso dovrà farlo contro una compagine che in estate era tra le candidate alla serie D. "Finiremo contro due pesaresi (poi la trasferta a Montecchio ndc) ma questa è la partita più difficile che ci rimane – afferma il duttile esterno classe ’95 – perché l’Urbino è forte, anzi all’andata mi impressionò come nessun’altra. E temo che se la Civitanovese dovesse vincere domenica (testacoda a Porto Sant’Elpidio col Monturano ndc), il sogno primato sarebbe svanito". Intanto è ancora vivo grazie alla 15ª vittoria proprio come la leader. Un capolavoro in 10 contro l’Osimana? "Sì, la vittoria più bella. L’abbiamo cercata più di loro ed era fondamentale per restare in ballo". Per lei era un derby? "In effetti da Filottranese la sentivo". Ha giocato benissimo sostituendo Iommi a terzino, a conferma della sua duttilità. Ormai titolari e riserve fanno ugualmente la differenza a Chiesanuova. "Sì, c’è un vero collettivo che mister Mobili ha saputo plasmare. Però tanto merito va alla società che ha fatto un mercato top con acquisti mirati e indovinati".

Andrea Scoppa