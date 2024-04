Si accende il derby Carrarese su di giri Calabro suona la carica "Vogliamo i tre punti" Il tecnico non nasconde l’importanza della sfida contro la Lucchese

Lucchese-Carrarese non è una partita come tutte le altre. Se ne sta accorgendo anche Antonio Calabro che spera proprio dal derby di domenica di trarre nuova linfa per la sua squadra.

E’ la partita più difficile delle due che restano?

"La più difficile ed importante per tanti motivi. Primo perché c’è ancora una minima possibilità di riprendere la Torres; secondo perché vogliamo finire come migliore terza e ultimo, ma non meno importante, perché vogliamo dare una grande soddisfazione ai tifosi. Queste sono le partite che possono unire ancora di più tutto l’ambiente e accrescere l’entusiasmo".

A Lucca dovrebbero essere circa 500 i tifosi azzurri. Contento?

"Tanto. E’ una dimostrazione di vicinanza e che le parole che avevo detto il primo giorno non sono cadute nel vuoto. Devo ringraziare questi ragazzi. Per studiare certe situazioni di gioco sono andato a rivedere immagini della scorsa stagione ed ho notato che il gruppo degli ultras ora è molto più folto ed ha più entusiasmo e partecipazione. Noi abbiamo bisogno di loro. Di momenti di difficoltà sinora non ce ne sono stati e mi auguro non arrivino mai ma sono convinto che se dovesse succedere loro ci saranno vicini".

Che gara si aspetta domani?

"Sono andato a vedere la Lucchese due settimane fa contro l’Arezzo e ho visto una squadra viva e forte che ha dei singoli con grosse potenzialità. Mi aspetto una gara difficile dove entrambe le squadre vorranno prevalere sull’altra".

La sua Carrarese in casa ne ha vinte 8 su 8. Fuori ha fatto 8 punti in 7 gare e non vince da due mesi. Come mai numeri così diversi?

"Anche negli anni passati e nella precedente gestione c’è sempre stata una differenza importante tra rendimento interno ed esterno. Magari un po’ più di strategia ci permetterebbe di essere più prudenti ma il mio credo è di non far differenza tra casa e trasferta. Per vincere qualcosa d’importante bisogna fare poca strategia ed avere la stessa mentalità su ogni campo. Certi numeri li abbiamo notati ma le prestazioni vanno analizzate singolarmente. Le mancate vittorie al 96’ con Ancona e Pescara ad esempio meritano valutazioni diverse".

A livello di organico cos’ha detto la settimana?

"Abbiamo recuperato Cerretelli mentre Schiavi ha iniziato a lavorare in gruppo. Rientra dalla squalifica Della Latta che è un giocatore che può fare tutto per duttilità, fisicità e intelligenza. Ci restano fuori soltanto Coppolaro e Maccherini".