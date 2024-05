Si è chiusa la stagione con l’assemblea generale. Fossombrone-Comune in coppia:: "Ottimo rapporto da sviluppare»

Finita la bella stagione sportiva che ha visto la squadra confermarsi nel prestigioso campionato di serie D il Fossombrone calcio incomincia a programmare il futuro guardando al passato. Il primo atto è stata l’assemblea dei soci, con il presidente Marcello Nardini e il direttore generale Marco Meschini a fare il punto sull’annata appena terminata e a illustrare quelle che saranno le linee guida per la prossima stagione. Presenti anche il sindaco Massimo Berloni e alcuni componenti del Consiglio Comunale. "L’assemblea generale è stata nella sala consiliare del Comune di Fossombrone – spiega Meschini – perché visto quello che rappresenta la società per la città era giusto tenerla in un luogo istituzionale. Abbiamo fatto il punto sull’annata appena conclusa, sia dal punto di vista organizzativo che economica e tecnica, evidenziando l’ottimo lavoro svolto dall’allenatore Michele Fucili e da tutto il suo staff, dal direttore sportivo Pietro D’Anzi e dai giocatori. È stato sottolineato anche l’ottimo lavoro svolto dal settore giovanile, in primis dal responsabile Marongiu e tutte le persone che ne fanno parte. L’annata sportiva nonostante fosse partita in ritardo visto l’allungarsi della precedente (il Fossombrone era stato impegnato nella coda spareggi, ndr) in corso d’opera è stata sistemato tutto anche dal punto di vista organizzativo, considerando l’abito nazionale del campionato e l’impegno della Juniores di non poco conto in riferimento alla gestione e rilevanza del suo torneo". "È stato evidenziato – continua il direttore Meschini – che l’annata è stata chiusa positivamente anche dal punto di vista economico, grazie soprattutto agli sponsor, all’aiuto concreto dei soci e dei volontari, grazie anche all’affluenza del pubblico sempre presente allo stadio a incitare la squadra. Per ultimo, ma forse la più importante, l’assemblea ha confermato l’unione d’intenti e la ‘fusione’ che si è creata con il nostro pubblico, con la nostra città e in particolare con i ragazzi del Botty Club che encomiabili ci hanno seguito in tutto e per tutto durante l’intero arco del campionato".

Amedeo Pisciolini