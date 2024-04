Si è inceppato il Seravezza. Il ko in casa smorza i sogni

seravezza pozzi

1

poggibonsi

2

SERAVEZZA POZZI (4-2-3-1): Lagomarsini; Salerno, Mannucci, Coly, Ivani; Putzolu, Granaiola; Brugognone (12’ st Sforzi), Mugelli (19’ st Delorie), Camarlinghi; Benedetti. All. Christian Amoroso.

POGGIBONSI (4-3-3): Pacini; Cecconi (15’ st Bellini), Martucci, Borri, Martino (24’ st Di Paola); Marcucci (19’ st Barbera), Camilli, Mazzolli; Bigozzi (7’ st Rocchetti), Motti (33’ st Vitiello), Purro.

All. Stefano Calderini.

Arbitro: Giacomo Ravara di Valdarno.

Reti: 16’ st Bellini (P), 39’ Bellini (P), 50’ Delorie (S).

Note: ammoniti Mannucci, Camarlinghi e Delorie (S), Marcucci, Purro, Martucci, Martino, Rocchetti e Bellini (P); angoli 7-4 per il Seravezza; recupero 1’ pt e 5’ st.

SERAVEZZA – Ora rischia seriamente di finire il suo campionato “nell’anonimato“ il Seravezza, che sta gettando alle ortiche un super girone d’andata con un girone di ritorno troppo discontinuo, dove sembra finita “la magia“. L’unica speranza residua di poter ancora risalire a bordo del treno playoff sta nella cattiva salute del Livorno. Continuano inoltre a permanere gli errori difensivi, che anche ieri hanno spianato la strada agli avversari. Il Poggibonsi è arrivato in Versilia forte del brillante successo 4-1 sul Follonica Gavorrano ed ha messo in campo tutta la sua solidità e sagacia tattica. Prima è stato tenuto a galla dalle parate del suo portiere Pacini e poi è andato a prendersi i 3 punti con la doppietta del subentrato Bellini. Ma i veri trascinatori della squadra giallorossa valdelsana sono stati i centrocampisti Mazzolli e Camilli.

Nel primo tempo il Seravezza aveva fatto meglio dei leoni ospiti, sbattendo però sempre su Pacini che al 10’ disinnescava il tiro di Mugelli al termine di un’azione in contropiede e poi alla mezzora sfoderava un miracolo sull’inzuccata ancora di Mugelli (su rimessa laterale di Coly prolungata all’indietro di testa da Putzolu). In mezzo un’occasione con colpo di testa fuori di poco l’aveva avuta pure il Poggibonsi con Purro (ex Real FQ) bravo a staccare sul secondo palo saltando sopra a Salerno sul traversone da destra di Cecconi.

Nella ripresa i verdazzurri di casa hanno un’altra ghiotta chance in ripartenza quando Benedetti di sponda manda in porta Brugognone, fermato in area dal prodigioso recupero di Martino. Il Poggibonsi la va a vincere anche coi cambi. Bellini entra e segna subito di testa l’1-0 sul corner da destra di capitan Camilli. Il Seravezza passa a difendere a tre mettendo Ivani a tuttafascia a destra. Lagomarsini fa una paratona sull’ex Vitiello ma poi incassa il 2-0 di Bellini, su topica di Mannucci che lascia sfilar palla sul rinvio di Pacini. Delorie impegna Pacini. Poi Di Paola si fa tutta la fascia facile arrivando a sfiorare il 3-0 ma Lagomarsini devia e Coly salva. Infine Delorie la riapre quando è tardi.

Simone Ferro