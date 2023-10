Si gioca al Della Vittoria. Tolentino all’attacco dell’Osimana

Tolentino-Osimana va in scena oggi al "Della Vittoria" (ore 15.30) per la settima giornata di Eccellenza. Un solo punto separa in classifica le formazioni, entrambe reduci da due sconfitte. I cremisi tornano in campo dopo il successo di Coppa sulla Maceratese (1-0) che ha rinfrancato un po’ gli animi, nonostante sia stato inutile ai fini della qualificazione al turno successivo. Successo firmato da Nasic, giocatore oggi assente per squalifica. Mancano all’appello anche l’infortunato Lanza e, quasi sicuramente, Tomassetti che è ancora in fase di recupero. In compenso rientra Balloni. Il nuovo tecnico del Tolentino, Matteo Possanzini, ha diverse frecce al suo arco, vedremo quale formazione varerà per la sua "prima" in campionato. "Affrontiamo una gara importante – dice Marco Romagnoli, presidente del Club cremisi – anche per i nostri tifosi che sono gemellati con i sostenitori osimani. Ci teniamo a far bene. E, in attesa che arrivi il gioco, serve far punti per alimentare la classifica. Contro la Maceratese abbiamo visto un Tolentino più combattivo rispetto alle precedenti prestazioni, quindi siamo fiduciosi. Possanzini? Ho avuto e ho un buon rapporto con il mister, mi piacciono le sue idee di calcio. Peraltro, quando venne a Tolentino, trovarono spazio con lui diversi giovani del vivaio". Pure questo, insomma, un punto a favore del nuovo allenatore cremisi, chiamato per invertire la rotta dopo il difficile avvio di stagione. Al suo fianco resterà, quasi certamente, lo staff tecnico attuale, a cominciare dal "secondo" Ettore Ionni, che ha guidato la squadra domenica scorsa a Montefano.

m. g.