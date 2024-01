Si gioca DOMENICA. Va rilento la prevendita per la sfida col Pescara

Procede, per il momento, a rilento la prevendita per la gara contro il Pescara, in programma domenica con inizio alle 18,30. Sono circa un migliaio, ad oggi, i biglietti venduti per la gara contro i biancocelesti. L’auspicio che nei prossimi giorni l’acquisto dei tagliandi possa subire un’accelerata. I tagliandi possono essere acquistati nei consueti punti vendita nel territorio: al Point New Energy Gas e Luce in via Madonna del Prato, Hotel Gema a Rigutino, Tabaccheria Veri del Bagnoro, Tabaccheria Francini in località Ponte a Chiani.

I biglietti possono essere acquistati anche online tramite il sito Sport.Ticketone.it. Contro il Pescara, come noto, è stata indetta la seconda "Giornata Amaranto" da parte del club.