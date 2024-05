SI PARTE IL 2 GIUGNo. Lunedì a Crema la presentazione del Trofeo Dossena. Premiato Pagliuca

Lunedi al teatro San Domenico di Crema si svolgerà la presentazione della 46esima edizione del trofeo internazionale di calcio Angelo Dossena per squadre “Primavera“. Durante la serata di gala saranno consegnate le “Stelle del Dossena“ per il passato e per il presente. La scelta è caduta quest’anno su due portieri: Gianluca Pagliuca, ex azzurro, per aver militato nella Sampdoria durante il periodo giovanile in un’edizione del torneo cremasco e Michele Di Gregorio, numero uno del Monza.

Altro premio è stato assegnato a Javier Zanetti, ex bandiera dell’Inter ed oggi vicepresidente dei nerazzurri. Ma la contemporanea festa dell’Inter lunedi sera al Castello Sforzesco di Milano impedirà all’ex capitano di ritirare il premio Radaelli. Ci sarà però una diretta con l’argentino. Tra gli ospiti anche l’ex calciatore del Milan, Filippo Galli.

Il torneo si giocherà dal 2 all’8 giugno, su 10 campi differenti. Le novità quest’anno sono la presenza del Modena e del Maribor (Slovenia). Questo il calendario di domenica 2 giugno (gare alle 21): stadio Voltini Maribor-Monza, a San Paolo Brescia-Como, a Vaiano Verona-Nazionale Lega Dilettanti, a Castelleone Cremonese-Modena.

Giovedi sera semifinali al Voltini e sabato 8 finalissima.