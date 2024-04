Si torna a giocare dopo la Pasqua. Sfide cruciali in testa e in coda

Torna il calcio dilettanti dopo la lunga pausa per le feste pasquali e, nel caso dei campionati regionali, per il Torneo delle Regioni. Essendoci stato il cambio dell’ora anche le partite avranno una leggera variazione nel fischio d’inizio: la Serie D e l’Eccellenza non cominciano più alle 14.30 bensì alle 15 mentre Promozione, Prima e Seconda categoria non più alle 15 bensì alle 15.30. Ma vediamo il programma che attende le nostre 12 squadre versiliesi dalla D alla Seconda categoria, con tanto di designazione arbitrali.

Serie D (30ª giornata). Siamo alla quintultima di regular season. Il Seravezza domani sarà di scena a Ponsacco contro i Mobilieri (dirigerà Giuseppe Scarpati di Formia, con gli assistenti fiorentini Daniele Nesi e Michele Poneti). Nei verdazzurri si rivedrà capitan Granaiola... anche perché Simonetti è stato squalificato per tre turni dopo il rosso diretto preso nella sconfitta interna 4-1 con la Sangiovannese nel giovedì pre-pasquale. E a proposito di decisioni del giudice sportivo, c’è stata la stangata per il direttore generale del Real Forte Querceta Alessandro Donati che, dopo la sconfitta 3-2 con coda polemica a Montevarchi è stato inibito a svolgere ogni attività fino al 2 giugno 2024 poiché "al termine della gara, entrava nello spogliatoio riservato alla terna arbitrale e, avvicinatosi al direttore di gara, proferiva al suo indirizzo espressioni offensive e irriguardose". Il Real FQ, privo anche dello squalificato Apolloni, domani alle 15 riceverà al “Necchi-Balloni“ il Sansepolcro che ha appena cambiato allenatore (esonerato Marco Bonura e promosso dagli Allievi Fabio Catacchini): questo delicatissimo scontro diretto salvezza sarà arbitrato da Adrian Lupinski di Albano Laziale, coadiuvato da Stefano Allievi di San Benedetto del Tronto e Laura Gasparini di Macerata.

Eccellenza (27ª). Qui invece siamo alla quartultima. Il Camaiore domani alle 15 riceve al Comunale il Lanciotto Campi e sarà senza lo squalificato portiere Barsottini: terna designata con Giovanni Macca di Pisa, Lorenzo Nannipieri di Livorno e Rony Rodes Mbouna Temfack di Pisa.

Promozione (30ª). Quintultima giornata della stagione regolare che si apre già oggi con l’anticipo Monsummano-San Marco Avenza. Domani due big-match casalinghi per le “nostre“: al Marco Polo il Viareggio primo riceve la Lampo Meridien (arbitro Mattia Solito di Piombino, guardalinee Marco Argiolas di Pisa e Marco Di Spigno di Livorno), al “XIX Settembre“ il Pietrasanta secondo ospita la Pontremolese (Rudy Ogliormino di Piombino, Prashan Seneviratna di Pontedera e Simone Mazzoni di Prato).

Prima categoria (26ª). Nel girone A ci sono Pescia-Forte dei Marmi (Lorenzo Girolami di Pontedera), Capezzano-Marginone

(Domenico D’Orsi di Pisa) e Corsanico-Serricciolo (Mamadou Boye di Piombino). Nel girone B invece c’è Staffoli-Torrelaghese (Catello Esposito di Livorno)

Seconda categoria (26ª). Il clou è Massarosa-Montignoso (Margherita Fondi di Pistoia) poi Atletico Carrara-Sporting Camaiore (Jary Gambino di Prato) e Lido di Camaiore-Monzone (Michelangelo Seghi di Pistoia).