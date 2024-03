"Siamo alla resa dei conti"

Il campionato di Promozione ripartirà 6 e 7 aprile per lo sprint finale che dovrà sancire la squadra vincitrice del campionato, quella che retrocederà direttamente e i team che saranno impegnati poi negli spareggi per il salto di categoria oppure per la salvezza. Marco Teodori mister della Juniores Nazionale dell’Alma Juventus Fano, allenatore di calcio Uefa B, laureato in Scienze Motorie e che ha guidato con successo le compagini di Rio Salso e Fermignanese, vincendo il campionato di Prima categoria (per lui anche tre brillanti anni in Promozione) fa il punto a 4 giornate dal termine: "Era da qualche anno che il campionato di Promozione (girone A) non risultava così equilibrato – dice Teodori – credo che si giocheranno il titolo il Fabriano Cerreto e la Portuali Dorica, decisivo potrebbe essere lo scontro diretto alla penultima giornata. Per la zona playoff il Sant’Orso cercherà di ottenere il miglior piazzamento per la fase finale e ha individualità che nella partita secca possono essere decisive. Può rientrare nella griglia playoff anche la Fermignanese che dopo il cambio alla guida tecnica sembra aver ritrovato fiducia e già dalla prossima partita contro la Biagio Nazzaro ha la possibilità di inserirsi tra le prime cinque. Pergolese e Valfoglia andranno in cerca degli ultimi punti per la salvezza matematica. Il Villa San Martino contro l’Atletico MondolfoMarotta ha la possibilità di mettere un grande mattone per la salvezza diretta. Il Gabicce Gradara atteso dalla insidiosa trasferta di Sant’Orso ha bisogno di punti salvezza o per il miglior piazzamento play out. Atletico Mondolfo Marotta e Vismara lotteranno fino alla fine per cercare di raggiungere i play out e giocarsi la salvezza agli spareggi".

Coppa Italia Promozione. Nella finale al ‘Carotti’ di Jesi il Moie Vallesina di mister Rossi ha battuto il Potenza Picena con un secco 3 a 0. In gol Sassaroli e Mosca (doppietta).

Classifica marcatori. 12 reti: Gaetano De Marco (Portuali Dorica).10 reti: Davide Montagnoli (Biagio Nazzaro), Tommaso Costantini (Gabicce Gradara) e Gionathan Nardone (Barbara Monserra). 9 reti: Luca Canulli (Biagio Nazzaro), Giacomo Renzi (Vismara) e Tommaso Pieralisi (Moie Vallesina). 8 reti: Manuel Muratori (Sant’Orso), Luca Fraternali (Pergolese), Liborio Zuppardo (Fabriano Cerreto). 7 reti: Aleks Beta (Castelfrettese), Francesco Maria Messina (Villa San Martino) e Lorenzo Donati (Sant’Orso). Con 6 reti a testa seguono 5 calciatori.

Amedeo Pisciolini