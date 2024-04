Sicurezza. Il prefetto vieta il Recchioni ai pescaresi

Il prefetto di Fermo considerati i profili di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica, segnalati dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, ha dispostoil divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Pescara per l’incontro con la Fermana. L’obiettivo è quello di evitare la trasferta dei supporter pescaresi nelle Marche, non per eventuali tafferugli con la tifoseria fermana, notoriamente amica di quella abruzzese, ma per non correre il rischio di eventuali contatti con gli ultras dell’Ancona: domenica scorsa, dopo il match tra Pescara e Ancona sono scoppiati degli incidenti che hanno fatto registrare in totale sei feriti: un funzionario della questura pescarese, un poliziotto, tre militari della guardia di finanza e il commerciante rimasto colpito dalle schegge della vetrina del proprio negozio, andata in frantumi a causa di un sasso lanciato prima del fischio d’inizio. Il funzionario di polizia, intervenuto per evitare il contatto tra le due tifoserie, due giorni fa è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura della mandibola.