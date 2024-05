Siena, la ricetta di Magrini per la serie D: "Indispensabili disponibilità e umiltà"

Scalda il motore la nuova Robur, ancora guidata da Lamberto Magrini (foto): "Abbiamo deciso con Simone Guerri di incontrarci la prossima settimana per fare il punto della situazione e organizzare il futuro sotto ogni aspetto". Sarà il primo step di un cammino che il mister e il Siena vuole ancora "vincente". "Non dico come quello appena concluso, perché non credo sia possibile – ha spiegato l’allenatore bianconero –, ma comunque importante: la prima cosa che non dovremo sbagliare, con la società, saranno gli acquisti. Quando hai preso i giocatori giusti, soprattutto uomini come quelli che abbiamo trovato quest’anno, perché sotto questo aspetto non abbiamo sbagliato nulla, sei a metà dell’opera. Vogliamo ragazzi seri che si integrino bene con il gruppo già formato e non vengano a fare i presuntuosi".

Perché al Siena 2024/2025 certi valori non dovranno mancare. "La disponibilità e l’umiltà sono gli ingredienti che servono – ha sottolineato Magrini –. Sono nato in una famiglia povera, desideravo una casa, ho fatto il muratore, il falegname, l’elettricista e mi sono costruito una casa di 500 mq. E questo deve essere lo spirito di chi giocherà nella mia squadra. Vogliamo vincere il campionato e riportare il Siena tra i professionisti". "Vogliamo rafforzare la squadra con l’innesto anche di over – ha aggiunto – non solo di quote, non so ancora se tre, cinque o sei, oltre le conferme. Come ho già spiegato, dire a qualcuno dei ragazzi, soprattutto ai più giovani, che non farà parte del progetto sarà un brutto momento. Dopo quanto hanno dato, senza mai risparmiarsi, farà male. Li chiamerò, spiegherò i motivi di determinate scelte e li ringrazierò. Se in futuro avranno bisogno di me, io ci sarò, se avranno bisogno di una sistemazione, li aiuterò". Già il ‘rompete le righe’ è stato emozionante. "Con lo staff abbiamo fatto una sorpresa ai ragazzi – ha chiuso Magrini –: abbiamo fatto rivedere loro tutti gol segnati. E li abbiamo ringraziati per la splendida stagione che ci hanno fatto vivere, alla fine sono stati loro i veri protagonisti. Mi sono commosso nel guardare il video e i ragazzi che ancora avevano voglia di scherzare insieme, a testimonianza della bontà del gruppo. Mi dispiace non vederli più e non allenarli e sono convinto che anche per loro, per quanto sorridessero e scherzassero, il momento dei saluti non è stato facile".

Angela Gorellini