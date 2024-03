Signa ferma la Kickers. E il campionato si riapre

Il Signa ferma la capolista Kickers Narnali e consente al Giusti Stefano di riaprire il campionato di serie A di calcio a 11 dell’Uisp. E’ stata una giornata importante l’undicesima di ritorno: lo scontro al vertice fra la prima e la terza forza è finito in parità per 2-2 (doppiette di Vanaria e di La Rosa). In classifica i Kickers Narnali salgono così a quota 48 mentre il Signa si porta a 39 dicendo addio alla possibilità di lanciare l’assalto alla seconda piazza. Chi invece rientra prepotentemente in corsa per il primato è il Giusti Stefano Comeana. A Santa Lucia sul campo dell’Avis Verag Prato Est i medicei si impongono 2-0. In classifica si portano a -3 dal vertice, anche se hanno una partita in più rispetto alla capolista. In ottica podio, chi prova a insidiare il Signa 2007 è il Tavola che non va oltre il 2-2 (Pierozzi e Gambino per i locali, Carli e Braccini per gli ospiti) al Martelli contro il Prato Asd. Ad approfittarne è il Sant’Ippolito che passeggia 4-0 sul Prato City. Donnini protagonista principe con una tripletta, Marella cala il poker. Negli altri match da sottolineare il 4-1 del Vergaio ai danni del Bellini Giacomo e l’1-0 del Real Chiesanuova contro la Polisportiva Sant’Andrea. Da annotare anche il recupero della settima di ritorno fra Polisportiva Sant’Andrea e Bellini Giacomo, con gli ospiti del Bacchereto vittoriosi per 2-1. In classifica marcatori Donnini vola a quota 14 reti, staccando La Rosa. Il podio viene chiuso da Mancini con 11 gol.

L.M.