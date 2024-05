Signa in finale. Troppi errori. Scandicci cede

Scandicci

1

Signa

2

SCANDICCI: Masini, Frascadore, Dodaro, Sinisgallo, Edu Mengue, La Rosa, Meucci (71’ Corsi), Poli (77’ Vezzi), Del Pela, Cito, Grillo. All. Ventrice.

SIGNA: Crisanto, Giuliani (46’ Tesi), Nencini, Diegoli, Pampalone, Franzoni, Capochiani, Dallai, Tempesti, Coppola, Cellai. All. Scardigli.

Arbitro: Borriello di Pontedera.

Marcatori: 55’ Tesi, 65’ Del Pela, 82’ Cellai.

Note: ammoniti Coppola, Tesi. Espulso (56’) Ventrice. Angoli: 4-6. Recupero: 1+2.

SCANDICCI – Un rigore sbagliato al 91’, un gol fantasma subito, troppe occasioni sbagliate dallo Scandicci. Così gli ospiti si regalano la finale. Nel primo tempo belle occasioni per lo Scandicci con Poli (8’) alto di poco, Del Pela di testa (23’) a lato di un soffio cui rispondono gli ospiti con Capochiani (30’) sul cui tiro Masini risponde da campione. Sul ribaltamento di fronte ancora Poli a tu per tu con Crisanto si fa deviare il tiro sul palo esterno. Al 40’ infine Dodaro, tutto solo in area, mette a lato un’altra grande occasione. Al 55’ il gran tiro di Tesi che sbatte sulla traversa e torna in campo: il guardalinee, non in linea, tra mille proteste assegna il goal, sarà espulso il mister dello Scandicci. Al 65’ gran staffilata di Del Pela e pareggio.

All’82’ da un tiro sbagliato la palla giunge a Cellai che non perdona. Al 91’ la grande occasione per Del Pela dagli 11 metri di andare ai supplementari: Crisanto intuisce e devia sui piedi di Dodaro che di destro manda alle stelle.

Alberto Fiorini