Signa svanisce il sogno. Il pari non vale la finale

TERRANUOVA TRAIANA

1

SIGNA 1914

1

Dopo i tempi supplementari

TERRANUOVA TRAIANA: Fedele, Cappelli, Petrioli (49’ Vigano), Bega, Saitta, Cioce, Marini (76’ Taflaj), Privitera, Sacconi, Massai, Mannella. All. Becattini.

SIGNA 1914: Crisanto, Pampalone, Capochiani (105’ Bezzini), Diegoli, Tempestini, Franzoni, Giuliani (78’ Alesso), Dallai (81’ Innocenti), Tempesti L., Coppola (108’ Tesi), Cellai. All. Scardigli.

Arbitro: Solito di Piombino.

Marcatori: 55’ Bega (rig.); 87’ Tempesti L. (rig.)

Note: espulso al 73’ Diegoli

PONTASSIEVE – Saranno i valdarnesi della Terranuova Traiana a continuare la corsa alla promozione in Serie D, sfidando il 26 maggio all’andata e il 2 Giugno nel di ritorno, la Maccarese, seconda classificata del Girone A di eccellenza del Lazio, grazie al miglior piazzamento in campionato rispetto al Signa. La gara giocata al Comunale di Pontassieve, è stata tirata e combattuta, incerta fino alla fine e si è conclusa in parità anche dopo i tempi supplementari (1-1), punteggio determinato da due calci di rigore messi a segno prima da Bega al 55’ e quindi a tre minuti dalla fine dal bomber signese Lorenzo Tempesti (nella foto), concessi per falli in area. Un Signa ammirevole, a tratti splendido per coraggio e tenacia, che ha giocato dall’ultimo quarto d’ora della gara fino alla fine con dieci uomini per l’espulsione di Diegoli, e ha cercato fino alla fine di vincere, che era il risultato utile per i signesi. Il Terranuova Traiana ha mostrato la forza del proprio collettivo e una difesa forte come risaputo.

Antonio Mannori