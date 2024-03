Sinalunghese bloccata. Il Pontassieve ‘regge’

SINALUNGHESE

0

PONTASSIEVE

0

SINALUNGHESE: Marini, Celestini (79’ Canapini), Ghini, Ibojo, Ferrante, Corsetti, Bardelli, Salvestroni (66’ Ajdini), Iasparrone (69’ Fiaschi), Bucaletti, Chiti (52’ Bencini). Allenatore Pezzatini.

PONTASSIEVE: Morandi, Pruneti, Giannelli (82’ Mengozzi), Ramacciotti, Fani, Gabbrielli, Corsi, Sanna, Bianchi, Cassai (77’ Burberi), Batistini (57’ Latini). Allenatore Marchionni.

Arbitro Ogliormino di Piombino.

Note – Ammoniti: Bianchi, Chiti.

SINALUNGA – Vince il fango a Sinalunga tra i rossoblù e un volenteroso Pontassieve. Al 7’ Bucaletti da pochi passi calcia male e permette la parata a terra del portiere ospite, al 16’ gran tiro di Chiti respinto dal portiere. Il pallone più facile capita però a Iasparrone che al 21’ si inserisce in un retropassaggio e si trova solo davanti al portiere in uscita disperata ma scivola al momento del tiro. Al 26’ Ferrante di testa costringe Morandi a una bella parata, sulla respinta Iasparrone segna ma in fuorigioco. Il Pontassieve ordinato ha ribattuto colpo su colpo e il riposo fa sperare in una ripresa migliore. Nel secondo tempo non accade molto fino al recupero: al 92’ Bencini raccoglie di testa un bel cross di Bucaletti a centro area ma alza la mira. Al 94’ un giocatore del Pontassieve parte in contropiede e arriva al limite dell’area di Marini ma non riesce a tirare.