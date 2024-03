Situazione disperata per il club, ieri impegnato a Bentivoglio. Il Sant’Angelo ringrazia. Il Mezzolara questa volta si fa male da solo. Una deviazione di Vecchio spiazza Malagoli Il Mezzolara perde contro il Sant'Angelo a Bentivoglio, complicando la lotta per non retrocedere in serie D. Situazione critica con solo 7 punti raccolti nelle ultime 22 partite. Miracolo necessario per evitare la retrocessione.