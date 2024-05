Situazione ‘Franchi’. Segnali importanti per la stagione targata 2024-25

Come detto sopra, quello dell’utilizzo del Franchi, è un tema particolarmente caro alla Robur, alla società, con il presidente Giacomini che, dopo una stagione trascorsa in affitto, ha dichiarato a chiare lettere di voler un impianto su cui giocare (e il nome della struttura scelta dovrà essere indicato anche al momento dell’iscrizione), a staff tecnico e a giocatori, e, naturalmente, ai tifosi bianconeri. Solo qualche giorno fa i Fedelissimi si sono appellati all’amministrazione, al netto della nuova diatriba legale tra Comune e Acr Siena, a procedere con i lavori necessari perché il vecchio Rastrello, coperto di gramigna da estirpare, possa tornare a essere agibile e non pericoloso per chi scende in campo. Da Palazzo, dove ieri si è svolto il Consiglio comunale, sono arrivati segnali incoraggianti, nell’attesa che vengano comunicate le modalità, nei tempi previsti, per l’assegnazione.