Situazione infortunati, il terzino: "Ho una gran voglia». Vigor, Bartolini si avvicina al rientro

In casa Vigor, nelle ultime settimane, si è parlato più di infortuni che di risultati. Un tema delicato, preoccupante per lo staff tecnico rossoblu nonostante l’invito di mister Aldo Clementi a focalizzare l’attenzione sui risultati e su coloro che possono scendere in campo.

La domanda però sorge spontanea: chi rientrerà prima degli altri? Il favorito è Luca Bartolini che sta smaltendo le noie muscolari. Per Clementi il recupero di uno dei suoi giocatori più affidabili sarebbe oro colato: complice la concomitante assenza di Bucari, trovare alternative a sinistra sta diventando sempre più complicato.

"Potrei essere uno dei primi a rientrare – dice Luca Bartolini –. La settimana scorsa ho ripreso a correre, seguendo un preciso programma di lavoro differenziato, in questi giorni invece ho aumentato l’intensità di allenamento mentre ieri ho avuto la possibilità di lavorare sulla forza. Spero vivamente di tornare a disposizione del mister in tempi rapidi, vorrei almeno sedermi in panchina domenica pomeriggio. Purtroppo sento ancora un po’ di fastidio alla gamba, credo sia normale in questa fase a causa della cicatrice. Sfortunatamente sono abituato a questi infortuni muscolari che in passato mi hanno condizionato pesantemente – continua l’esterno rossoblu –. L’obiettivo è riprendere a lavorare con la squadra in queste ultime sedute di allenamento, vediamo però come reagirà il fisico dopo il netto aumento dei carichi di lavoro".

Luca è fiducioso, ma sarebbe avventato forzare i tempi. Il programma di lavoro differenziato sarà accantonato al momento opportuno, evitare pericolose ricadute è prioritario come ricorda lo stesso Bartolini. "Ho una gran voglia di tornare a giocare – conclude il terzino vigorino –. Spero che questa attesa finisca presto, valuterò insieme allo staff senza correre rischi".

