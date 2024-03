Softball serie A1: tante le giovani di talento. Forlì, via alla stagione:: "Puntiamo all’Europa»

Circa 200 persone hanno preso parte, ieri sera, alla presentazione dell’Italposa Softball Forlì. Una festa, più che un evento formale, quello di Casa La Corte, che ha visto la presenza anche del sindaco Zattini e del vice Mezzacapo, di diversi delegati del Coni, vertici del softball forlivese, tantissimi genitori e, ovviamente, tutte le giocatrici. Dalle più piccole del minisoftball alle campionesse d’Italia della prima squadra, che hanno fatto il loro ingresso scendendo dal pullman nuovo di zecca. Poi la parte più ’formale’, con la presentazione dello staff tecnico e delle ragazze ai presenti. Qualche novità è immancabile: Beatrice Ricchi ha appeso la maglia al chiodo al termine della scorsa stagione, alcune ragazze sono volate negli Usa per studiare e giocare mentre Kelly Barnhill, proprio dall’America, è arrivata. "Abbiamo deciso di non sostituire Beatrice – spiega il presidente del sodalizio, Giovanni Bombacci – e di tenerci un eventuale slot per una straniera per il momento cruciale della stagione. Al suo posto sono state inserite in rosa alcune giovani".

Proprio i giovani sono al centro del nuovo corso del softball forlivese. Il manager Juni Francisca, infatti, ha istituito una masterclass, una selezione delle migliori under 15 e 18 che si alleneranno stabilmente con la prima squadra e che, a rotazione, siederanno in panchina. "La masterclass ha un solo obiettivo – spiega con voce calma ma ferma il tecnico –: permettere a Forlì di assicurarsi la serie A forever, per sempre. Vogliamo creare atlete e giocatrici del futuro". E proprio il coach, al temine del suo discorso, ha chiamato le prime tre ragazze che sabato contro Parma, nel debutto stagionale, siederanno in panchina, e a cui Bombacci ha consegnato la maglia per la prima volta: Caterina Turci, Elisa Rubano e Letizia Giunchi. Oltre a loro ci sono anche altre sei ragazze, Martina Fantinati, Blue Berto, Sofia Mancini, Siria Masotti, Vittoria Monti e Sofia Serafini che, a turno, parteciperanno alla serie A. "Ma non devono smettere di allenarsi", chiosa Francisca.

Alla serata erano presenti anche il sindaco Zattini ("Siete un’eccellenza in Italia, in Europa e nel mondo") e il suo vice, Mezzacapo ("Veicolate i veri valori dello sport: oltre al vincere è evidente la voglia di stare insieme e divertirsi"), che hanno portato il saluto dell’amministrazione. Ma il focus è tutto per le ragazze, che sabato al Buscherini debutteranno nella stagione 2024. "Non ho paura di nessuno – chiude Bombacci – sappiamo di essere una delle tre o quattro formazioni che si contenderanno lo scudetto, ma non nascondo che il mirino sarà puntato soprattutto sulla Coppa Campioni". Perché, come ha ripetuto più volte Rahim Arifi, titolare dell’Italposa e main sponsor, per tutti ’Rambo’, "dobbiamo vincere. Sempre".

Enrico Magnani