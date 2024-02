Sogno Corticella Gara da brividi col Ravenna

E’ atteso il pubblico delle grandi occasioni oggi, alle 14,30, al ‘Biavati’ di Corticella. I padroni di casa guidati magistralmente da Alessandro Miramari ospiteranno la capolista Ravenna.

I tifosi biancazzurri faranno tutti gli scongiuri del caso ma, in caso di successo, capitan Menarini e compagni potrebbero addirittura entrare in corsa per la vittoria finale. Sia chiaro, riuscire a centrare per la seconda stagione consecutiva l’approdo ai playoff rappresenterebbe già di per sé un risultato strepitoso per la società della presidentessa Roberta Bonfiglioli.

Ma l’appetito, si sa, vien mangiando ed ecco che, come del resto accaduto lo scorso anno (culminato con la straordinaria vittoria dei playoff grazie ai successi contro le corazzate Pistoiese e Carpi), il Corticella vuole vivere alla giornata senza porsi alcun tipo di limite. Il successo in rimonta di domenica scorsa contro la diretta rivale Lentigione ha consentito al team di bomber Trombetta di issarsi al terzo posto solitario a quota 39.

La capolista Ravenna, che nelle ultime due ha raccolto un punto, si trova a sole quattro lunghezze e, al netto di tutto ciò, è facile intuire cosa significherebbe per i biancazzurri riuscire ad aggiudicarsi oggi l’intera posta in palio (considerando anche il fatto che la seconda della classe Victor San Marino è impegnata sul difficile terreno del gioco del Sangiuliano City). Fare pronostici rappresenterebbe un azzardo, di certo c’è che, anche quest’anno, la band di Miramari non ha alcuna intenzione di smettere di sognare.