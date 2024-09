Solarolo, c’è il Mezzolara

Dopo turno di sosta forzata determinato dall’alluvione, il campionato di Eccellenza torna oggi alle 15.30, con le gare della quinta giornata (la quarta verrà recuperata mercoledì 9 ottobre). Mezzolara-Solarolo. La sorpresa di questo avvio di stagione, rende visita allo ‘Zucchini’ di Budrio, ad una delle candidate alla promozione, che però ha cominciato con freno a mano. Il Solarolo (Rimini squalificato) è imbattuto e ha già vinto due volte fuori casa, a Pietracuta e a Granarolo Emilia contro il Granamica. Il Mezzolara invece, retrocesso dopo 20 anni di serie D, ha vinto d’autorità a Sant’Agostino (3-0), ma si è fatto bloccare in casa dall’Osteria Grande e dal Tropical Coriano.

Sanpaimola-Sant’Agostino. Al ‘Buscaroli’ di Conselice, la formazione di mister Camanzi cercherà di continuare nella progressione che, dopo il ko esterno contro il Cava Ronco e dopo il pareggio con la Reno, ha portato al successo nel derby col Faenza. Il Sant’Agostino invece, dopo aver vinto il derby delle Valli a Sant’Alberto, si è tolto il pensiero delle big, lasciando l’intera posta al Mezzolara, ma bloccando sullo 0-0 il Gambettola.

Massa Lombarda-Medicina. Dopo 2 pari di fila e dopo il ko interno con la Sampierana, i bianconeri puntano a a rompere il ghiaccio (nella foto Matteio Braccioli). Da sovvertire c’è la tradizione negli scontri diretti coi bolognesi (4 pareggi e una sconfitta), che però, in questo avvio di stagione hanno evidenziato qualche lacuna difensiva, incassando già 6 gol.

Pietracuta-Russi. I falchetti, fermi al punto strappato in trasferta a Novafeltria, devono ancora ingranare, ma sono annunciati sulla strada giusta. Da affrontare c’è però la capolista che ha cominciato la stagione alla grande, vincendo, sempre senza troppe discussioni, 3 volte su 3, contro Sampierana, Tropical Coriano e Medicina. Il bilancio degli scontri diretti è in perfetta parità (2 vittorie per parte e 5 pareggi). Reno-Sampierana. I padroni di casa, attardati con un solo punto in classifica e al 3° impegno interno su 4 gare, puntano su quel fattore campo che, lo scorso anno, li aveva portati ai vertici della classifica. Gli ospiti invece sono già a quota 6, grazie alle ultime 2 vittorie consecutive contro Vis Novafeltria e Massa Lombarda.

Faenza-Osteria Grande. Dopo 3 ko di fila contro Gambettola, Cava Ronco e Sanpaimola, i manfredi (senza Zani squalificato) hanno l’obiettivo di rompere il ghiaccio. Nella sfida fra matricole, i bolognesi stanno leggermente meglio per aver racimolato 2 pareggi contro Mezzolara e Massa Lombarda. Sugli altri campi: Cava Ronco-Tropical Coriano, Gambettola-Castenaso, Granamica-Vis Novafeltria (18.30).