Solarolo e Faenza in finale

Sono semifinali di successo quelle di Solarolo e Faenza nei playoff di Promozione. Entrambe le formazioni ravennati hanno infatti vinto le rispettive sfide, conquistando l’accesso alla finale del proprio girone. Ed entrambe hanno compiuto una bella impresa. Pur partendo col vantaggio del fattore campo (passaggio del turno in caso di parità dopo i tempi supplementari), il Solarolo ha comunque sconfitto 2-1 la Portuense Etrusca. Dopo il vantaggio dei padroni di casa firmato dal centrocampista Giacomo Errani in avvio di gara al 15’ del primo tempo, e dopo il pareggio degli ospiti giunto al 45’ grazie al gol di Grazia, la formazione di mister Assirelli è riuscita a far propria la contesa per merito del centravanti Rimini, che ha segnato il gol partita al 38’ della ripresa, quando la prospettiva dei tempi supplementari si stava concretizzando all’orizzonte. Per Rimini si è trattato del 14° gol stagionale.

Un bottino che gli ha permesso di raggiungere il compagno di squadra Sona. Il Solarolo, che aveva terminato la regular season al 3° posto a pari merito con la Portuense, era in vantaggio negli scontri diretti (4-1 corsaro e 1-1 in casa). Il tabellino del Solarolo: Tassinari, Mengozzi, G. Errani (11’ st Fiore), Menicucci (11’ st Randi), Ravaglia, Morini, Rimini, Piancastelli, Sona, Lanzoni (11’ st S. Errani), Fernandi. Ora, la formazione biancorossa è attesa dalla finale di domenica a Borgo Tossignano contro il Valsanterno, da affrontare però con lo svantaggio del fattore campo. Il Solarolo tuttavia, si è aggiudicato per 3-2 entrambi gli scontri diretti della ‘regular season’. Una bella soddisfazione se l’è tolta anche il Faenza che, grazie ad una prestazione di carattere e sostanza, ha sconfitto di misura 1-0 il Fratta Terme, ribaltando il fattore campo. A spezzare l’equilibrio è stato, al 27’ del primo tempo, il gol di Gjordumi (migliore in campo), al termine di una azione articolata che, sulla verticalizzazione di Bertoni, ha portato l’attaccante manfredo alla conclusione vincente a fil di palo. Nel finale il Faenza è andato vicino anche al raddoppio con un calcio di punizione forte e teso di Tuzio, che ha impegnato Lombardi in una difficile deviazione in angolo. Il tabellino del Faenza: Ruffilli, De Marco (20’ st Benini, 33’ st Zani), Gimelli, Gabrielli, Prati, M. Albonetti, Tuzio, Bertoni, Bagnolini (46’ st Karaj), Pezzi (11’ st Marocchi), Gjordumi. Domenica a Cattolica, in un clima che al ‘Calbi’ si preannuncia particolarmente caldo, la formazione di mister Vezzoli si giocherà il passaggio al turno successivo nella finale del proprio girone. Nel corso della stagione regolare, i biancoazzurri hanno perso 4-0 il match di ritorno a Cattolica, ma all’andata avevano vinto 1-0 al ‘Neri’.