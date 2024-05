Soldi al sassuolo. ’Paracadute’ da 25 milioni

La retrocessione del Frosinone porterà nelle casse del Sassuolo 5 milioni in più, perché la caduta dei ciociari permetterà ai neroverdi di ottenere la totalità del paracadute destinato ai club di fascia C, quello da 25 milioni riservato alle società che hanno disputato la A almeno 3 delle ultime 4 stagioni. Alle altre retrocesse, Salernitana (C) e Frosinone (fascia A, in quanto neopromossa e retrocessa), andranno rispettivamente 25 e 10 milioni. Considerando che il sostegno è di 60 milioni complessivi e la somma non lo supera, Sassuolo, Frosinone e Salernitana avranno l’intera cifra a loro spettante. Se invece, al posto del Frosinone, fossero retrocesse Empoli o Udinese, entrambe di fascia C e dunque con gli stessi diritti di Sassuolo e Salernitana, il totale sarebbe stato di 75 milioni e a quel punto si sarebbe superata la somma di 60, con i club che avrebbero visto la cifra diminuire in proporzione, e cioè a 20 milioni a testa.