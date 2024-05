Soliere, la bandiera dice addio dopo 23 stagioni. Il saluto al capitano. Agazzani si ritira

Della Solierese è stato bandiera per 23 stagioni e capitano. E con la fascia al braccio domenica ha giocato la sua ultima gara coi gialloblù nel successo 1-0 sul Daino, a salvezza ormai acquisita. Un addio speciale per Davide Agazzani (in foto col presidente Lolli e l’ex Neri), difensore classe ’87, che a 36 anni ha deciso di chiudere. Con la Solierese ha cominciato nei Giovanissimi, arrivando fino in prima squadra dove è rimasto fino al 2020 fra Promozione ed Eccellenza, vivendo gli anni d’oro della società gialloblù. Dopo una parentesi di un paio di stagioni fra San Felice, Modenese e Cdr Mutina, nel 2022 era tornato a Soliera dove ha giocato gli ultimi due campionati di Prima. Il presidente Oscar Lolli ha organizzato una cena speciale al campo ’Stefanini’ con torta gialloblù e tanti suoi ex compagni, guidati dall’ex presidente Angelo Neri, fra cui il cognato Luca Lugli, Daniele Mussini, Sandro ’Mefisto’ Malaguti, Pablo Salgado, Alessandro Neri e Giovanni Bulgarelli, per citarne alcuni.

Davide Setti