Solito avvio di gara choc. Il Real Forte va ancora ko

FORTE DEI MARMI – Nuova sconfitta per il Real Forte Querceta, che si arrende 1-2 al più quotato Follonica Gavorrano. I versiliesi pagano a caro prezzo il solito avvio shock: 0-2 dopo neanche trenta minuti, con la prima rete letteralmente regalata agli ospiti. La reazione nella ripresa è servita solo ad aumentare i rimpianti di una partita che, se approcciata diversamente, poteva avere altro esito. Classifica sempre più complicata e mercoledì è in programma il derby testa-coda con il Seravezza Pozzi… Buglio lancia dal primo minuto l’ultimo arrivato Giuliani e conferma Meucci sulla linea dei centrocampisti. L’avvio del Real Forte Querceta è troppo timoroso, non proprio l’ideale per chi deve per forza conquistare punti salvezza. Tra il 5’ e il 7’ Gatti è costretto a intervenire due volte sulle conclusioni centrali di Pino e Regoli. Al 17’ la prima svolta della gara: Regoli intercetta uno sciagurato passaggio orizzontale di Bucchioni, salta un avversario e mette dentro alle spalle di Gatti: 0-1 Follonica Gavorrano. La reazione del Real Forte Querceta è più di nervi che di testa e gli ospiti hanno vita facile. Prima della mezz’ora arriva anche il raddoppio con la solita palla inattiva indigesta ai versiliesi: Pignat stacca tutto solo in area e affonda un Real Forte Querceta non ancora pervenuto.

Buglio prova a dare la scossa e all’intervallo si gioca il tutto per tutto con l’attaccante Scarpa al posto di Bucchioni. Ma è un altro neo entrato, Gabrielli, a riaccendere le speranze, con una bella azione personale conclusa in rete da Pegollo (terzo centro in campionato per l’attaccante dei versiliesi). Il tempo per completare la rimonta ci sarebbe pure e il Real Forte Querceta ci prova con la forza della disperazione: Pegollo va su tutti i palloni, Podestà si accende a intermittenza e Pecchia finalmente aggredisce l’area. Il Follonica Gavorrano arretra il baricentro e per poco non rischia la beffa: nel finale infatti il Real Forte Querceta ha due buone occasioni per pareggiare: prima Pegollo alza troppo la mira su una sponda aerea di Gabrielli, poi Filippis si supera sulla punizione di Podestà.

Michele Nardini