Sollievo, ma ora niente distrazioni. Meda d’orgoglio si prende i playout

L’ultima domenica di Eccellenza regala tutti i verdetti. Oltre a quello già certo della mesta retrocessione in Promozione della Vis Nova (tra l’altro da ultima della classe in coabitazione col San Pellegrino) e delle salvezze anticipate di Base nel girone A e del Muggiò nel girone B (“mperdonabile“ nelle proporzioni però l’ultima sconfitta in terra orobica col Lemine per 6 a 0…) c’era da capire il destino al vertice di Ardor Lazzate e Leon e, sotto, del Meda. Chi mastica amaro è senza dubbio il Lazzate che perde a Pavia di misura e viene superato oltre che dai padroni di casa anche dal Magenta (corsaro a Seveso) e scivola al quarto posto. Che significa primo turno sicuro fuori casa, proprio a Pavia, terzo. Resta la soddisfazione per il record di punti in Eccellenza, 62, ma forse ci si augurava un ranking migliore in chiave spareggi anche per la solidità dimostrata tra le mura amiche. Nel girone B (dove segnaliamo il ritorno in D della Nuova Sondrio, due promozioni di fila) finisce al terzo posto, dietro al Mapello, la Leon dopo l’1-1 di Canzo contro l’Alta Brianza.

E, come per l’Ardor, sarà proprio la formazione di mister Ardito, l’Alta Brianza, la prima avversaria nel turno secco di playoff a Vimercate. A segno l’altro pomeriggio Pelle per gli orange e Fumagalli per i comaschi. E poi c’è il capitolo Meda (foto) che chiude alla grande il suo rush finale, vince a Saronno la sua terza partita di fila e si guadagna il diritto di giocarsi la salvezza ai playout contro l’Accademia Pavese.

Un traguardo tutt’altro che scontato un mese fa. A segno ancora Laribi, mentre a Saronno è andato in scena il saluto a mister Tricarico. Tra i candidati alla sua successione c’è anche Varaldi, da due anni alla Base.