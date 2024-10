Sollievo Robur! La vittoria del cuore. Semprini al 93’ piega la Sangiovannese

SIENA

2

SANGIOVANNESE

1

SIENA (4-3-1-2): Stacchiotti; Morosi, Achy, Cavallari, Di Paola (22’st Pescicani); Mastalli (10’st Ricchi), Lollo, Farneti; Bianchi (10’st Masini); Boccardi (25’st Semprini), Galligani (37’st Carbè).

Panchina: Giusti, Zichella, Biancon, Hagbe. Allenatore Barbieri.

SANGIOVANNESE (3-5-2): Barberini; Lorenzoni (34’st Fumanti), Chelli, Della Spoletina; Pertica, Romanelli (17’st Pardera), Nannini, Sabattini, Bargellini (1’st Pertici); Rotondo (25’st Bocci), Nieri (42’st De Angelis).

Panchina: Patata, Pertici, Orselli, Veis, Lombardi. Allenatore Bonura.

Arbitro Raineri di Como (Manni-Colonna).

Reti: 22’pt Bargellini, 27’pt Della Spoletina (autogol), 48’st Semprini.

Note – Ammoniti: Lollo, Bargellini, Romanelli, Achy, Ricchi. Recuperi: 1’ e 5’.

SIENA – Il Siena conclude la settimana più difficile vincendo all’ultimo tuffo una gara sostanzialmente dominata ma conclusa anche con un uomo in meno. Fin dalle prime battute il pomeriggio del Franchi sembrava stregato. Bianchi (8’) sul primo palo anticipa tutti (corner di Galligani), Barberini compie una eccellente parata sulla linea. Galligani chiama all’intervento il portiere subito dopo (10’). La pressione bianconera cresce e nel giro di pochi minuti ci sono altre due occasioni importanti: al 18’ Galligani al volo di sinistro impegna Barberini in un intervento in tuffo. Pochi secondi dopo Boccardi con un tiro cross pericolosissimo sfiora il vantaggio, sfera ancora in corner. Dopo quattro occasioni e dominio il Siena va sotto. Cross di Della Spoletina per l’inserimento vincente di Bargellini che fredda Stacchiotti bruciando Cavallari. Un errore di Della Spoletina rimette tutto a posto: per anticipare Boccardi il centrale batte Barberini uscita, 1-1. Il pari abbassa un po’ i ritmi e la Sangiovannese sfiora il nuovo vantaggio: Cavallari perde la sfera in contrasto con Rotondo, Achy ci mette una pezza. Bianchi allo scadere impegna l’estremo difensore avversario ma anche stavolta Barberini salva i risultati.

Nel secondo tempo pronti via e segna Cavallari ma è in offside. Il canovaccio è lo stesso del primo tempo e Boccardi si mangia il 2-1 (lancio di Lollo). Chelli devia in angolo la conclusione del 10 lanciato a rete. E’ un assedio ma la partita non si sblocca. Ancora Chelli chiude Boccardi ben lanciato da Masini (18’). Boccardi va ancora vicino al vantaggio, palla sull’esterno della rete. Dentro Semprini, colpo di testa debole (30’). Il Siena cala e nel finale si rivedono gli ospiti con un paio di corner. Bianconeri che resta anche in dieci, per un rosso evitabile di Achy. Nel recupero Lollo chiude su Pertica lanciato a rete, ne nasce un contropiede che Semprini però non trasforma da pochi passi. Il gol è però nell’aria subito e arriva con lo stesso numero 30 di testa (nella foto).

Guido De Leo